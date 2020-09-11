В обращение введен пакет законопроектов, касающихся граждан, не служивших и находящихся в розыске

Трое депутатов Национального собрания ввели в обращение пакет проектов законов, который позволит гражданам, не прошедшим обязательную службу и находящимся в уголовном розыске, за определенную плату освободиться от уголовного преследования.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал депутат от фракции “Мой шаг” Мхитар Айрапетян.

“Вчера был введен в обращение новый законопроект, согласно которому граждане Армении, которым исполнилось 27 лет, которые не прошли обязательную воинскую службу и находятся в уголовном розыске, в случае выплаты зарплаты военнослужащего контрактника за два года будут освобождены от уголовного преследования. Кроме того, после выплаты вышеуказанной суммы и освобождения от уголовного преследования, в случае прохождения данным лицом контрактной военной службы сроком в два года, выплаченная сумма будет полностью возвращена, он также получит возможность поступить на общественную службу”, - написал Айрапетян.

Законопроекты “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об общественной службе” предложили депутаты фракции “Мой шаг” Мхитар Айрапетян и Андраник Кочарян и независимый депутат Арман Бабаджанян.