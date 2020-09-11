Чемпион Франции по футболу ПСЖ в Лиге-1 стартовал с поражения.

Как передает «Арменпресс», в первом туре сезона 2020/2021 ПСЖ встретился с “Лансом” и с минимальным счетом уступил игру. Будучи инфицированными COVID-19 в матче не участвовали Килиан Мбаппе, Мауро Икарди, Маркиньос, Кейлор Навас, Анхель Ди Мария, Неймар и Леандро Паредес.

Свой следующий матч ПСЖ проведет 13-го сентября, дома команда примет клуб “Марсель”.

Подготовила Варвара Айрапетян