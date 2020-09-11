Азаренко одержала победу над Сереной Уильямс

Бывшая первая ракетка мира, Серена Уильямс, выбыла из Открытого чемпионата США.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале проходящего в Нью-Йорке женского одиночного разряда Серена Уильямс встречалась с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко. В матче, продлившемся 1 час 53 минуты, Азаренко одержала победу со счетом в трех сетах - 1:6, 6:3, 6:3.

С 2013 года белорусская теннисистка впервые выходит в финал турниров Большого шлема.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян