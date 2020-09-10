Власти Ливана назвали причину пожара в порту Бейрута

Причиной пожара в порту Бейрута могли быть ремонтные работы с примирением болгарки. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар.

"По предварительным данным, причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару",- цитирует слова министра ливанский телеканал LBC.

Наджар отметил, что расследование начнется сразу после окончание работ пожарных, следствию необходимо будет выяснить все детали данного инцидента.

По словам министра, пожар на данный момент полностью под контролем.

В четверг днем на складах с маслом и покрышками в свободной таможенной зоне в порту Бейрута разгорелся сильный пожар. Для локализации очага возгорания потребовалось несколько часов и помощь вертолетов ливанской армии.

Все дороги, проходящие мимо порта, включая главную автомагистраль из Бейрута на север, были перекрыты полицией.

В результате пожара, по данным ливанского Красного креста, погибших и раненых нет.