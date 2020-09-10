В Латвии состоится презентация книги “40 дней Муса-Дага”, переведенной на латышский язык

Посольство Армении в Латвии в октябре 2020 года организует в Риге презентацию книги Франца Верфеля “40 дней Муса-Дага”, переведенную на латышский язык.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян.

Посол подчеркнул, что “40 дней Муса-Дага” - обязательная книга для любого человека.

Перевод романа вышел в свет в издательстве “Янис Розе”. Проект был реализован при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и правительства Австрии. Перевела Ильзе Паегле-Мкртчян.

В романе австрийского автора Франца Верфеля “Сорок дней Муса-Дага” представлено героическое сопротивление армян Муса-Дага туркам в 1915 году.

Идея создания книги у Верфеля родилась в 1929 году. Франц Верфель будучи в Дамаске видел армянских детей, работающих на ковровой фабрике. Роман был написан в 1932 году на немецком языке, до этого Верфель изучил всю историю Армении.

Книга была принята и зарубежными читателями, она переведена на ряд языков.