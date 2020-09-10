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Изменения в календаре Премьер лиги Армении

Изменения в календаре Премьер лиги Армении

В календаре Премьер лиги Армении Vbet произошли изменения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Матч Премьер лиги Армении “Пюник” -“Гандзасар-Капан” из-за работ по улучшению травяного покрытия  стадиона технического центра ФФА/Академии футбола состоится 12-го сентября в 19:45.

С учетом сообщения ФК “Ширак” от 03.09.2020 г. относительно профилактических мер, матч 4-го тура Премьер лиги Армении “Ширак” - “Ван” также перенесен.

Подготовила Варвара Айрапетян


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