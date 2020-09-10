Известны все участники полуфинала US Open

Известны все полуфинальные пары Открытого чемпионата США по теннису.

Как сообщает «Арменпресс», в полуфинале мужского одиночного турнира US Open, одногого из четырех турниров Большого шлема, проходящих в Нью-Йорке, выступят Даниил Медведев -Доминик Тим и Пабло Карреньо-Буста - Александр Зверь.

В женском одиночном разряде выступят Дженнифер Брэди - Наоми Осака, Серена Уильямс -Виктория Азаренко.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян