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В “Лори” новый защитник

В “Лори” новый защитник

В Ванадзорский футбольный клуб “Лори” перешел фланговый защитник Арман Асилян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 21-летний футболист является воспитанником “Пюника”. Он выступал во второй команде “Арарат-Армения”. Прошедший сезон Асилян провел в составе “Вест Армения”.

Арман Асилян выступал в сборных Армении до 17 лет, до 19 лет и до 21 года. С ним заключен двухлетний контракт.

Подготовила Варвара Айрапетян


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