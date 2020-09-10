В “Лори” новый защитник

В Ванадзорский футбольный клуб “Лори” перешел фланговый защитник Арман Асилян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 21-летний футболист является воспитанником “Пюника”. Он выступал во второй команде “Арарат-Армения”. Прошедший сезон Асилян провел в составе “Вест Армения”.

Арман Асилян выступал в сборных Армении до 17 лет, до 19 лет и до 21 года. С ним заключен двухлетний контракт.

Подготовила Варвара Айрапетян