Время в Ереване: 11:07:36,   9 Сентябрь

Министр обороны подчеркнул важность проведения армяно-британских военно- политических обсуждений

Министр обороны подчеркнул важность проведения армяно-британских военно- политических обсуждений

Министр обороны Армении Давид Тоноян 9 сентября принял временного поверенного в делах посольства Соединенного Королевства в Республике Армения госпожу Хелен Фейзи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Тоноян поздравил госпожу Фазейи с началом ее миссии в Армении и пожелал новых достижений в деле развития армяно-британских отношений, в частности, в сфере обороны.

В ходе обсуждения Давид Тоноян выразил удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества и выразил надежду, что после смягчения обусловленных пандемией ограничений взаимодействие получит новый импульс. Была отмечена важность проведения двусторонних военно-политических обсуждений с целью обмена позициями по вопросам международной и региональной безопасности.

Министр обороны коснулся также развитий в регионе и выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в плане региональной безопасности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации