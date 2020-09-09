Министр обороны подчеркнул важность проведения армяно-британских военно- политических обсуждений

Министр обороны Армении Давид Тоноян 9 сентября принял временного поверенного в делах посольства Соединенного Королевства в Республике Армения госпожу Хелен Фейзи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Тоноян поздравил госпожу Фазейи с началом ее миссии в Армении и пожелал новых достижений в деле развития армяно-британских отношений, в частности, в сфере обороны.

В ходе обсуждения Давид Тоноян выразил удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества и выразил надежду, что после смягчения обусловленных пандемией ограничений взаимодействие получит новый импульс. Была отмечена важность проведения двусторонних военно-политических обсуждений с целью обмена позициями по вопросам международной и региональной безопасности.

Министр обороны коснулся также развитий в регионе и выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в плане региональной безопасности.