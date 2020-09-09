Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Таджикистана

Премьер-министр Никол Пашинян направил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону поздравительное послание по случаю Дня независимости страны. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении. В послании, в частности, говорится:

"Уважаемый Эмомали Рахмон!

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики Таджикистан.

Отрадно отметить, что за годы независимости Таджикистан добился значительных успехов в деле государственного строительства и социально-экономического развития страны.

Уверен, что традиционно дружественные отношения между нашими странами и впредь будут способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Таджикистаном в различных сферах во благо наших народов.

Уважаемый Эмомали Рахмон!

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Таджикистана - мира и процветания”.