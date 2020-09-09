Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Таджикистана
Премьер-министр Никол Пашинян направил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону поздравительное послание по случаю Дня независимости страны. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении. В послании, в частности, говорится:
"Уважаемый Эмомали Рахмон!
Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики Таджикистан.
Отрадно отметить, что за годы независимости Таджикистан добился значительных успехов в деле государственного строительства и социально-экономического развития страны.
Уверен, что традиционно дружественные отношения между нашими странами и впредь будут способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Таджикистаном в различных сферах во благо наших народов.
Уважаемый Эмомали Рахмон!
Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Таджикистана - мира и процветания”.
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