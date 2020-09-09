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Надаль примет участие в “Мастерсе” в Риме

Надаль примет участие в “Мастерсе” в Риме

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль примет участие в турнире “Мастерс” в Риме.

Как передает Арменпресс, об этом пишет издание “AS”. Надаль подчеркнул, что этот турнир имеет для него особое значение, так как после длительного перерыва он вновь возвращается на корт.

В этом году римский турнир “Мастерс стартует 14-го и завершится 21-го сентября.

Ранее стало известно, что из-за пандемии COVID-19 Надаль не примет участия в четырех турнирах Большого шлема Открытого чемпионата США.

Подготовила Варвара Айрапетян


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