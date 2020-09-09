Завен Андриасян победил в очередном туре онлайн турнира “Bullet Shield Arena”

Армянский шахматист Завен Андриасян объявлен победителем очередного тура онлайн-турнира “Bullet Shield Arena”, который проходит на платформе lichess.org.

Как сообщает Арменпресс, об этом пишет НОК Армении. В турнире, длившемся 4 часа, приняли участие 4 303 шахматиста. Ереванский гроссмейстер провел 138 партий, набрал 396 очков и занял первое место.

Завен Андриасян в 2005 г. завоевал звание победителя чемпионата Европы до 16 лет, в том же году он победил и на чемпионате Европы по быстрым шахматам этой возрастной группы, стал победителем турнира “В” “Аэрофлот Опен”, получил звание международного мастера. В 2006 году на чемпионате Европы до 18 лет Завен Андриасян завоевал серебряную медаль, а спустя месяц, в 17 лет, стал чемпионом мира до 20 лет и сразу же получил звание гроссмейстера. В тот момент он был самым молодым гроссмейстером Армении. В разные годы он становился чемпионом Армении по быстрым шахматам. Завен Андриасян - трехкратный бронзовый призер чемпионата Армении среди взрослых.

Подготовила Варвара Айрапетян