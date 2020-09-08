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ФИДЕ объявила о возобновлении турнира претендентов с 1 ноября

ФИДЕ объявила о возобновлении турнира претендентов с 1 ноября

Международная шахматная федерация сообщила о том, что турнир претендентов на шахматную корону, который проходил в Екатеринбурге и был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 ноября.

Как передает Арменпресс со ссылкой на rg.ru, на сайте ФИДЕ говорится, что такое решение было принято после консультации с участниками и организаторами турнира. Следующий тур должен пройти 1 ноября.

По заявлению ФИДЕ, оставшуюся часть турнира примет Екатеринбург, но в организации на всякий случай определили резервное место проведения - Тбилиси. Рассмотрены также и другие резервные города на случай, если из-за пандемии коронавируса будут введены какие-то ограничения в России или Грузии.

Турнир претендентов стартовал 17 марта. Восемь гроссмейстеров успели сыграть 7 туров, после чего было принято решение отложить соревнования на более поздний срок. Лидерство в турнире делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка. Победитель поспорит за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.


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