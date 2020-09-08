Директор Национального архива Аматуни Вирабян освобожден с должности

Приказом министра юстиции Рустама Бадасяна, Аматуни Вирабян освобожден с должности директора ГНКО «Национальный архив Армении». Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра Лусине Мартиросян.

Она отметила, что в ГНКО была проведена проверка налоговой документации, в результате которой были обнаружены нарушения. В этой связи полномочия Вирабяна были прекращены.

Аматуни Вирабян занимал должность директора Национального архива с 2003 года.