Директор Национального архива Аматуни Вирабян освобожден с должности
17:48, 8 Сентябрь, 2020
Приказом министра юстиции Рустама Бадасяна, Аматуни Вирабян освобожден с должности директора ГНКО «Национальный архив Армении». Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра Лусине Мартиросян.
Она отметила, что в ГНКО была проведена проверка налоговой документации, в результате которой были обнаружены нарушения. В этой связи полномочия Вирабяна были прекращены.
Аматуни Вирабян занимал должность директора Национального архива с 2003 года.
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