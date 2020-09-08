Суд не изменил процессуальный статус пострадавших по делу Кочаряна и других

В суде общей юрисдикции Еревана судья Анна Данибекян обратилась к ходатайству адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна Айка Алумяна о включении в список приглашенных в качестве свидетелей 102 человек.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе второго президента Армении, адвокат отметил, что сторона обвинения включила потерпевших в список по непонятным критериям.

Он напомнил, что потерпевшими по расследуемому в ССС делу признаны 228 человек, которые, по мнению прокуратуры, должны были быть на этом заседании. Однако на суд были вызваны всего 102 человека.

Он также представил два списка - в одном - 126 потерпевших, которые, однако, не вызваны в суд, а в другом -102 вызванных потерпевших.

“Либо здесь потерпевших вообще нет, либо есть 228 потерпевших. Непонятно, по каким критериям определяется, является ли данное лицо потерпевшим или нет, оно должно быть допрошено в суде или нет”, - сказал Алумян.

Сторона обвинения аргументы, представленные адвокатами, сочла необоснованными и возразила против ходатайства.

Выслушав стороны защиты и обвинения, суд посчитал, что нет необходимости в изменении процессуального статуса потерпевших.

На судебное заседание потерпевшие и их представители не явились.