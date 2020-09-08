Песня Александра Ачемяна “Возраст моей любви” прозвучала по-новому

Армянская альтернативная рок-группа “FairWind” преподнесла своим поклонникам собственную интерпретацию известной песни композитора Александра Ачемяна “Возраст моей любви”.

Как передает «Арменпресс», ролик, снятый на основе песни, доступен на официальном канале группы в YouTube.

Автор музыки песни – Александр Ачемян, слова Гарика Бандуряна.

Группа “FairWind” основана в 2007 году в Ереване. Популярными стали песни группы “Я знаю”, “Мюзик”, “Ясаман”, “Ночь любви” и ряд других.

Анжела Амбарцумян