Победителями Международной энергетической премии "Глобальная энергия" в 2020 году стали Карло Руббиа из Италии в номинации "Традиционная энергетика", Пэйдун Ян из США в номинации "Нетрадиционная энергетика" и Николаос Хатциаргириу из Греции в номинации "Новые способы применения энергии". Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Профессор Научного института Гран Сассо, бывший генеральный директор организации ЦЕРН, пожизненный сенатор Италии Карло Руббиа награжден за содействие развитию устойчивой энергетики в контексте утилизации ядерных отходов и пиролиза природного газа. Директор Института энергетической нанонауки им. Кавли (ENSI), профессор Калифорнийского университет в Беркли Пэйдун Ян - за изобретение солнечных панелей на основе наночастиц и разработки в сфере искусственного фотосинтеза. Директор, действительный профессор Национального технического университет Афин (НТУА) Николаос Хатциаргириу - за вклад в стабилизацию работы электросетей, разработку умных электросетей и микросетей с использованием искусственного интеллекта.

Церемония объявления прошла на площадке Государственного музея космонавтики имени К.Э. Циолковского. По видеосвязи к церемонии присоединился председатель Международного комитета по присуждению премии, лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг, который и объявил лауреатов.

Международная энергетическая премия "Глобальная энергия" - награда за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые содействуют повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле. С 2003 года лауреатами премии уже стали 42 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Италии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 млн рублей.