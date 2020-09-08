Председатель НС и Гарегин II обсудили вопросы международных конвенций и образовательных стандартов

8 сентября председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян принял Католикоса Гарегина II. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Поблагодарив за принятие приглашения на встречу, председатель НС отметил, что сейчас обсуждается ряд общественных вопросов, касающихся отношений Церковь - государство, церковь - система образования. Он добавил, что Армянская апостольская церковь на протяжении веков была одним из столпов армянской нации и в 21-м веке также продолжает тесное сотрудничество с государством во имя благоденствия армянского народа.

Католикос Всех Армян, поблагодарив за прием, отметил, что перед нашим народом и государством стоит множество вопросов, и в вопросе противостояния этим вызовам очень важна законодательная миссия НС. В решении этих вопросов патриарх всех армян пожелал председателю НС и депутатам плодотворной работы. Он добавил, что Армянская апостольская церковь с момента обретения независимости тесно сотрудничала с Национальным собранием, и это сотрудничество дало положительный результат и в разработке законодательства, регулирующего отношения Церковь – государство.

Арарат Мирзоян и Католикос Гарегин II коснулись вопросов, касающихся международных конвенций и образовательных стандартов. Католикос подтвердил, что Апостольская Церковь продолжит прилагать усилия для укрепления нашей Родины, нашего государства и для счастливой, мирной, обеспеченной жизни нашего народа.

Глава парламента в свою очередь подчеркнул, что основным стержнем деятельности НС является обеспечение вечности нашей государственности и нации.