В Армении по программам правительства осуществлено кредитование на сумму около 80 млрд драмов

В период эпидемии COVID-19 банки Армении по программам содействия правительства осуществили кредитование на сумму около 80 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

“Феномен этого года состоит в том, что основной рост кредитования мы фиксируем в двух сегментах - на селе и в бизнес кредитах. И одним из основных драйверов роста является реализация антикризисных программ правительства, осуществляемых совместно с банками. По программам содействия правительства мы осуществили кредитование в 80 млрд драмов”, - сказал Галстян.

Банки осуществляют кредитование и за счет собственных средств. При этом рост потребительских кредитов имеет некоторое замедление, в прошлом году меньше росли бизнес кредиты, в этом году они растут быстрее.

Правительство с целью нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19 разработало ряд программ содействия, в том числе и в виде льготных кредитов.

Анна Григорян