Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Северной Македонии

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил поздравительное послание премьер-министру Республики Северная Македония Зорану Заеву. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“В связи с национальным праздником Республики Северная Македония - Днем независимости, направляю Вам и дружественному народу Северной Македонии теплые поздравления, желаю благополучия и прогресса.

Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас со вступлением на должность премьер-министра Республики Северная Македония и желаю новых успехов и достижений на этой ответственной должности.

Армения придает важность развитию сотрудничества с Северной Македонией на двустороннем и многостороннем уровнях. Я полон надежд, что в течение Вашего пребывания на должности межгосударственные отношения между нашими странами получат новое качество, и совместными усилиями нам удастся активизировать сотрудничество во всех сферах во благо наших народов”, - говорится в послании премьер-министра.