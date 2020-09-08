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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

 Военно-морские силы стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию "с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе". Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении ВМС Великобритании.

В ней примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного Королевства. Также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа "Арли Берк" и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.

"Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании", — сказано в заявлении британского флота.

Операция станет продолжением майских маневров, в ходе которых в акваторию Баренцева моря заходил британский фрегат Kent.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на прошлой неделе, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.


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