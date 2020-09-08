Джаз в Гюмри: во дворах музеев будут организованы концерты под открытым небом

Один из колоритных городов Армении – Гюмри благодаря ритмам джаза получит новое дыхание. При содействии Министерства НОКС Армении компания “Манукян” совместно с Армянской ассоциацией джаза и ОО “Ай Линк” во дворах музеев Гюмри проведет джазовые онлайн концерты.

Как передает «Арменпресс», 9 сентября во дворе дома-музея Аветика Исаакяна выступит “Трио Самвела Гаспаряна”, 10 сентября во дворе дома-музея Дзитохцонц “Малхас джаз бенд”, 11 сентября во дворе музея-Дома Ованеса Шираза - “Трио Ваагна Айрапетяна”, 12 сентября во дворе Галереи сестер Асламазян выступит квартет “Лусине Саркисян и Карен Григорян”.

Начало концертов в 17:00. Их можно видеть на страницах Facebook компании “Манукян” https://www.facebook.com/manukyancompany/ и Армянской ассоциации джаза https://www.facebook.com/armjazzassociation /.