Произведения иранской писательницы Фарибы Вафи переведены на армянский язык

В переводе на армянский язык вышли в свет произведения самой известной, самой оригинальной и читаемой писательницы Ирана Фарибы Вафи.

Как передает «Арменпресс», издательство “Эдит принт” опубликовало сборник рассказов Фарибы Вафи “Даже когда мы смеемся” и роман “Моя птица”. Обе книги с фарси перевел Геворг Асатрян.

Сборник рассказов “Даже когда мы смеемся”, принесший автору славу и большую известность, был опубликован в 1999 году и по сей день имел более четырех десятков переизданий. Он переведен на несколько языков. Героями рассказов являются женщины, оказавшиеся в перипетиях современной жизни и стремящиеся к самопознанию.

“Моя птица”, первый роман автора, был издан в 2002 году и удостоен ряда иранских и международных наград. В 2009 году он был переведен на английский язык, в 2010 году - на итальянский, в 2012 году - на немецкий и в 2016 году - на турецкий. Птица, упомянутая в названии, - это направляющая звезда героини. Она должна побороть и преодолеть все свои страхи и тревоги, избавиться от теней и духов своего окружения, чтобы сделать мир таким, каким она хочет видеть его.

“Произведения Фарибы Вафи отличаются своей простой, но твердой и целостной структурой. Они считаются минималистическими из-за не столь богатой, ограниченной лексики и использования коротких и простых предложений. Простота, спокойный и сдержанный, слегка игривый и блестящий стиль - одна из самых характерных сторон прозы Фарибы Вафи. Она простыми средствами, но самобытными и запоминающимися метафорами, четкими, яркими образами отражает современную жизнь Ирана, его сложную и разнообразную реальность”, - отмечает Геворг Асатрян.

Фариба Вафи родилась в 1963 году в городе Тебриз. Сочиняла со школьной скамьи. Ее первый сборник был опубликован в 1996 году, в 33 года. Она - автор восьми романов и нескольких сборников рассказов. Большая часть ее книг переведена на многие языки мира - английский, немецкий, шведский, французский, японский, норвежский, турецкий и др.