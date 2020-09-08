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Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Одна из лидирующих ракеток мира Серена Уильямс продолжает борьбу на Открытом чемпионате США.

Как передает «Арменпресс», в 1/8 финала проходящего в Нью-Йорке женского одиночного разряда US Open она со счетом 3:6, 7:6, 3:6 одержала победу над гречанкой Марией Сакари. В четвертьфинале Уильямс встретится с 32-летней болгаркой Цветаной Пиронковой.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян


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