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В Армении подтверждено 108 случаев COVID-19: выздоровели 471 человек, скончались 3

В Армении подтверждено 108 случаев COVID-19: выздоровели 471 человек, скончались 3

В Армении по состоянию на 8 сентября всего подтверждено 44 953 случая COVID-19, 40 592  из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 182 пациента. За последние сутки проведено 1 864 тестов, а в общем счете 241 041.

Таким образом, выявлено 108 новых случаев заражения, 471 больных выздоровели.  

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 903 летальных исхода (увеличились на 3).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 62 и 68 лет и мужчина 57 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 276.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян


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