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Спасатели потушили пожар, возникший в подвальном этаже магазина “Мир золота”

Спасатели потушили пожар, возникший в подвальном этаже магазина “Мир золота”

8 сентября в 01:21 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что из подвального этажа магазина “Мир золота”, находящегося в Ереване по адресу улица Хоренаци 23  наблюдается дым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления города Ереван СС МЧС Армении.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на кухне, в подвальном этаже ООО “Мир золота” (на территории около 20 кв/м).

Пожар был локализован в 01:53, потушен в 02:13.

Сгорели техника, мебель и 2 секции, около 5 кв/м подвесного потолка.


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