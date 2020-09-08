Спасатели потушили пожар, возникший в подвальном этаже магазина “Мир золота”

8 сентября в 01:21 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что из подвального этажа магазина “Мир золота”, находящегося в Ереване по адресу улица Хоренаци 23 наблюдается дым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления города Ереван СС МЧС Армении.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на кухне, в подвальном этаже ООО “Мир золота” (на территории около 20 кв/м).

Пожар был локализован в 01:53, потушен в 02:13.

Сгорели техника, мебель и 2 секции, около 5 кв/м подвесного потолка.