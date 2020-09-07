В России начали изготовление скафандров для индийских космонавтов

Изготовление скафандров для индийских космонавтов началось в России, космонавты сдали соответствующие мерки на предприятии-изготовителе скафандров - Научно-производственном предприятии "Звезда". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом рассказали в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса").

Ранее сообщалось, что Россия подготовит четырех индийских космонавтов для полета в космос, изготовит иллюминаторы, кресла и скафандры для индийской пилотируемой миссии. Контракт на изготовление и поставку комплектов индивидуального снаряжения для индийских космонавтов был заключен двумя странами 11 марта 2020 года. Подготовку в России четверо индийских космонавтов начали проходить с 10 февраля 2020 года, ожидается, что курсы завершатся в начале 2021 года.

Изготовление скафандров для индийских космонавтов началось в России, космонавты сдали соответствующие мерки на предприятии-изготовителе скафандров - Научно-производственном предприятии "Звезда", рассказали в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса").

Ранее сообщалось, что Россия подготовит четырех индийских космонавтов для полета в космос, изготовит иллюминаторы, кресла и скафандры для индийской пилотируемой миссии. Контракт на изготовление и поставку комплектов индивидуального снаряжения для индийских космонавтов был заключен двумя странами 11 марта 2020 года. Подготовку в России четверо индийских космонавтов начали проходить с 10 февраля 2020 года, ожидается, что курсы завершатся в начале 2021 года.