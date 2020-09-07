Навального вывели из комы

Российского оппозиционного деятеля Алексея Навального вывели из медицинской комы и отключили от аппарата ИВЛ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в берлинской клинике Charite.

"Состояние <...> улучшилось. <...> Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", — добавляется в релизе.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче основателя ФБК сибирские специалисты не нашли.

Позднее Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".

Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.