Пашинян ознакомился с ремонтом разрушенных домов, пострадавших в результате обстрела в Айгепаре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в общине Айгепар Тавушской области ознакомился с ходом ремонта разрушенных в результате обстрелов азербайджанцами домов. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Пограничный Айгепар превратился в большую стройплощадку. Обрушившиеся и пострадавшие в результате обстрела дома ремонтируются, асфальтируются все улицы села. В работах задействованы местные жители, некоторые из которых ранее работали за границей. В ходе визита я ознакомился с процессом строительства, поблагодарил айгепарцев за достойное выполнение миссии пограничника», - написал Пашинян.