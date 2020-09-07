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Ремонтируется спортзал Детско-юношеской спортивной школы комплексных видов спорта Шенгавита

Ремонтируется спортзал Детско-юношеской спортивной школы комплексных видов спорта Шенгавита

Ремонтируется спортзал Детско-юношеской спортивной школы комплексных видов спорта Шенгавита. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“Отремонтированный спортзал будет иметь санузел с индивидуальными кабинками и гардероб с личными шкафчиками”, - написал Карапетян.

В  спортзале будут тренироваться группы по прыжкам и настольному теннису.


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