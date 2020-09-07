С 15-го сентября на некоторых условиях начнут работу подведомственные мэрии детские сады. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“Уважаемые сограждане, соблюдая меры профилактики COVID-19, мы частично возобновляем дошкольное образование. 15 сентября двери детских садов подведомственных мэрии Еревана будут открыты для детей”, - написал Карапетян.

Пресс-секретарь сообщил, что в каждой группа максимальное количество детей не будет превышать 12.

“Приоритет будет отдаваться детям работающих родителей в возрасте 5 - 6 лет, детям родителей, имеющих инвалидность первой или второй степени, детям сотрудников данного учреждения. Прием записанных детей временно приостановлен”, - написал Карапетян.

Придавая значение дошкольному образованию, а также желанию содействовать семьям, мэрия Еревана ожидает понимания граждан в вопросе приема ограниченного числа детей, что исходит из соображений профилактики COVID-19.