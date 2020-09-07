Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил приграничные общины Тавушской области.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня я побывал в приграничных общинах Тавушской области. Первая остановка была в Чинар, я поблагодарил жителей за обеспечение крепкого тыла армии в победных июльских боях”, - написал Пашинян.

Премьер-министр также ознакомился с ходом работ по строительству нового дома одного из жителей. Дом последнего полностью был разрушен в результате артобстрела.