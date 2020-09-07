Никол Пашинян посетил приграничные общины Тавушской области
14:55, 7 Сентябрь, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил приграничные общины Тавушской области.
Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.
“Сегодня я побывал в приграничных общинах Тавушской области. Первая остановка была в Чинар, я поблагодарил жителей за обеспечение крепкого тыла армии в победных июльских боях”, - написал Пашинян.
Премьер-министр также ознакомился с ходом работ по строительству нового дома одного из жителей. Дом последнего полностью был разрушен в результате артобстрела.
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