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Никол Пашинян посетил приграничные общины Тавушской области

Никол Пашинян посетил приграничные общины Тавушской области

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил приграничные общины Тавушской области.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня я побывал в приграничных общинах Тавушской области. Первая остановка была в Чинар,  я поблагодарил жителей за обеспечение крепкого тыла армии в победных июльских боях”, - написал Пашинян.

Премьер-министр также ознакомился с ходом работ по строительству нового дома одного из жителей. Дом последнего полностью был разрушен в результате артобстрела.


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