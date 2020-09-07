Полиция Испании нашла пропавшую картину Жоана Миро на аукционе в Лондоне

Испанская полиция обнаружила на аукционе в Лондоне пропавшую во время пересылки картину Жоана Миро, ее вернули законному владельцу. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении ведомства.

Испанский коллекционер продал картину жителю Лондона, однако во время пересылки она пропала.

Расследование началось в июле после того, как о пропаже работы каталонского художника из серии "Гауди" сообщили в транспортной компании – новый владелец ее так и не получил. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что работу доставили не по тому адресу, однако случайный получатель заверил, что вернул ее в Испанию. В результате картину обнаружили выставленной на лондонском аукционе, ее примерная стоимость оценивается в 10 тысяч евро.

Британские правоохранительные органы потребовали снять произведение с торгов, работу вернули испанскому владельцу.