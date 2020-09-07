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В Арцахе подтверждено 3 случая COVID-19

В Арцахе подтверждено 3 случая COVID-19

В Республике Арцах подтверждено три новых случая COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Все инфицированные - контакты из ранее обнаруженных очагов заражения. Они находились в изоляции.

По сей день, COVID-19 подтвержден у 315 человек, 270 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 43 пациента, в изоляции находятся 64 человека. Врачи оценивают состояние двух пациентов как тяжелое, 8 - как средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 191 проб. Всего проведено 12 181 тестов.

Было зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Лилит Демурян


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