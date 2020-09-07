Комиссия НС одобрила законопроект О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях

Постоянная комиссия Национального собрания Республики Армения по государственно-правовым вопросам одобрила проект закона О внесении изменений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях.

Как передает «Арменпресс», на заседании комиссии законопроект представил председатель Комитета по государственным доходам Армении Эдвард Ованнисян.

“Проектом закона предусматривается установление административной ответственности за невыполнение законных требований сотрудников государственных органов, наделенных полномочиями осуществлять контроль не только в ходе проверок, но и в ходе других контрольных работ”, - представил Ованнисян.

Председатель КГД отметил, что в проект добавлен не только штраф за те же деяния, но и установление меры ответственности.

“Речь о тех случаях, когда устраняются причины, препятствующие каким-то обстоятельствам, и назначение штрафа становится нецелесообразным”, - отметил Эдуард Ованнисян.

Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам по проекту закона вынесла единогласное положительное заключение.

Норайр Шогикян