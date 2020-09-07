В “Лори” новый центральный защитник

Центральный защитник Дереник Саркисян пополнил ряды команды “Лори”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. 20-летний футболист является воспитанником “Пюника”. Предыдущий сезон он провел во второй команде “Арарат-Армении”.

Дереник Саркисян также участвовал в трех матчах в составе сборной Армении до 19-и лет.

С Дереником заключен двухлетний контракт.

Подготовила Варвара Айрапетян