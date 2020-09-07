Комиссия НС Армении одобрила протоколы соглашения о реадмиссии между Арменией и ЕС

Постоянная комиссия по внешним отношениям Национального собрания Республики Армения одобрила ратификацию протоколов о реализации “Соглашения между Республикой Армения и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения”.

Как сообщает «Арменпресс», три протокола соглашения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения между Арменией и ЕС - с Республикой Болгария, с государствами Бенилюкса (Королевство Бельгия, Великое Герцогство Люксембург, Королевство Нидерланды) и с Германией представил начальник миграционной службы Армении Армен Казарян.

“Цель протоколов - упростить реализацию соглашения о реадмиссии в рамках существующих отношений между сторонами. Протоколы предусматривают подробные правила применения в отношениях между Арменией и странами Бенилюкса, Германией и Болгарией”, - представил начальник службы.

Политика Армении в сфере реадмиссии нацелена на расширение сотрудничества в сфере миграции со странами-членами ЕС. В этом контексте Армен Казаран подчеркнул важность борьбы с незаконной миграцией. По его заверению, ратификация протоколов окажет положительное влияние на расширение и углубление этого сотрудничества. Большинство реадмиссий осуществляется из Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии.

В 2020 году правительство впервые утвердило государственную программу оказания содействия вынужденно возвращающимся гражданам. “До этого государство в этой сфере буквально отсутствовало. В рамках этой программы мы помогаем вынужденно вернувшимся гражданам, не имеющим места проживания, предоставляем компенсацию за аренду квартиры в размере 60 000 драмов в течение 6 месяцев”, - сказал Казарян.

На данный момент протоколы ратифицированы с тремя странами - Францией, Эстонией, Чехией.

Анна Григорян