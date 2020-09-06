В отдельных районах  Армении ожидается кратковременный дождь с грозой, жара спадет на 3-5 градусов

На территории Армении днем 6-го сентября, 7 сентября и 10-11-го сентября ожидается погода без осадков. 8-9-го сентября в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха 8-9-го сентября понизится на 3-5 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване днем 6-го сентября, с 7-11 сентября ожидается погода без осадков.