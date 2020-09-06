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В отдельных районах  Армении ожидается кратковременный дождь с грозой, жара спадет на 3-5 градусов

В отдельных районах  Армении ожидается кратковременный дождь с грозой, жара спадет на 3-5 градусов

На территории Армении днем 6-го сентября,  7 сентября и 10-11-го сентября ожидается погода без осадков. 8-9-го сентября  в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.  

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Во время грозы возможно  усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха 8-9-го сентября понизится на  3-5 градусов. 

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в  Ереване днем 6-го сентября, с 7-11 сентября  ожидается погода без осадков.


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