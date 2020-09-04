Национальная сборная Армении провела предматчевую тренировку в Северной Македонии
На Национальном стадионе имени «Тодора Проеску» в Скопье 4 сентября прошла предматчевая тренировка национальной сборной Армении.Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, 5 сентября в рамках первого тура второй группы лиги «C» Лиги Наций УЕФА сборная Армении сразится с Северной Македонией. Начало матча в 17:00 (время ереванское).
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