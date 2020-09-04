Для Армении неприемлемы попытки вовлечения новых государств в региональные конфликты: Тоноян

Министра обороны Республики Армения Давид Тоноян в Москве принял участие в в совместном заседании Совета министров обороны стран СНГ, ШОС и государств-участниц ОДКБ. Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания министр выступил с речью на тему “О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях”, которую приводим полностью:

“Все мы с большой тревогой отмечаем нарастающую в последнее время эскалацию напряженности в межгосударственных отношениях, деградацию архитектуры международной безопасности, заметное расширение конфликтных зон вследствие обострения внутригосударственных кризисов, прежде всего на этнической и конфессиональной почве. При этом, наш мир стал более взаимосвязанным, любая нестабильность в том или ином регионе чревата негативными последствиями во всем мире.

Другими словами в современных условиях региональную безопасность невозможно обеспечить «автономно», вне рамок сложившейся системы глобальной безопасности. Обострение любых региональных проблем самым непосредственным образом влияет на международную безопасность в целом.

Это касается не только военно-политических вопросов, но и пандемии, которая, как показал опыт большинства стран, переросла во всеобщую проблему безопасности.

Главной задачей международного сообщества является построение стабильного мира, основанного на недопущении создания новых очагов нестабильности путем навязывания региональных геополитических амбиций с применением полного спектра деструктивных подходов, подпитываемой экспансионистской идеологией. А это возможно лишь при условии добросовестного и неукоснительного соблюдения всеми сторонами взятых на себя международных обязательств, а также укрепления коллективных начал, прежде всего механизмов ООН.

Мы исходим из того, что неукоснительное соблюдение норм и принципов международного права играет ключевую роль в предотвращении конфликтов.

Основой для разрешения имеющихся споров и разногласий между государствами должны быть исключительно мирные переговоры, базирующиеся на принципе невмешательства во внутренние дела. Республика Армения всегда выступала за равнозначное применение норм международного права и права свободного выбора, разумной глобализации и архитектуры международной безопасности, основанной на воздержании от политики “с позиции силы” и максималистских подходов, риторики ненависти и воинственных заявлений.

К великому сожалению, вынужден констатировать, что военно-политическая обстановка на Южном Кавказе характеризуется высоким конфликтным потенциалом. В последнее время в регионе наблюдается обострение противоречий, что по нашей оценке является следствием расширения амбиций определенных стран. Военно-политические события, динамично развивающиеся в нашем регионе, можно охарактеризовать как конфликт геополитических интересов, ключевым фактором которого является отсутствие общего видения безопасности, а также отсутствие механизмов снижения рисков. Региональные конфликты не имеют силового решения, и для Армении неприемлема ни военная риторика, ни попытки вовлечения в данные конфликты новых государств, с последующим нагнетанием обстановки в регионе. В частности, после каждого инцидента, являющегося прямым продолжением усиливающейся воинствующей риторики, силы проводящие последнюю убеждаются вновь, что данный подход неэффективен и не приводит к желаемому результату. Российское присутствие в регионе, а также углубление военно-политического сотрудничества между Арменией и Россией являются важнейшим сдерживающим фактором, способствующим сохранению региональной стабильности и безопасности.

В сферу стратегических интересов Республики Армения входит не только Кавказский регион, а вся зона ответственности ОДКБ, а также Ближний Восток и Восточное Средиземноморье. Исходя из этого Армения заинтересована в сохранении мира и стабильности в перечисленных регионах.

По-прежнему одной из самых приоритетных задач остается борьба с терроризмом. Давая высокую оценку роли Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, Республика Армения присоединилась к процессу оказания гуманитарной помощи сирийскому народу и восстановления инфраструктуры страны.

Республика Армения намерена и впредь вносить свой посильный вклад в санкционированные ООН начинания различного формата, проводимые в разных географических, климатических, этноконфессиональных и операционных средах. Для этого мы готовы задействовать весь имеющийся у нас потенциал.

В заключение своего выступления хочется отметить, что в сложившихся условиях особо важное значение приобретает вопрос дальнейшего углубления и расширения многостороннего оборонного сотрудничества, причем, прежде всего в рамках Организаций, членами которых являются наши государства: СНГ, ШОС и ОДКБ.

Это позволит нам консолидировать ответственные и последовательные коллективные усилия по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, а также по обеспечению международной и региональной безопасности”.