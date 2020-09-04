При взрыве в Тбилиси погиб один человек

У здания Большого концертного зала в центре Тбилиси прогремел взрыв, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один человек погиб, трое пострадали. Их доставили в клинику.

"Мы услышали громкий взрыв, что именно произошло, пока не знаем. Сразу приехали полицейские, скорая", — рассказал очевидец.

На месте работают пожарно-спасательные бригады, криминалисты и сотрудники правоохранительных органов. Улицу Костава перекрыли.

В патрульной полиции сообщили, что причиной ЧП, предположительно, стал взрыв кислородного баллона: его устанавливали рабочие в одном из зданий. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в клубе "Дежавю". МВД приступило к расследованию.