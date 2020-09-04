Азербайджан готовит свое население не к миру, а к войне: интервью главы МИД Арцаха

Армянская сторона видит урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем, а Азербайджан вместо того, чтобы готовить свой народ к миру, готовится к войне. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян в интервью каталонской газете «Nationalia». Интервью было опубликовано по случаю 29-й годовщины провозглашения независимости Арцаха.

«Позиция нашей республики не изменилась с момента провозглашения независимости. Мы всегда выступали за разрешение конфликта исключительно мирным путем. Эта позиция неоднократно озвучивалась как публично, так и во время встреч с действующим председателем ОБСЕ и сопредседателями Минской группы, а также в многочисленных заявлениях МИД, которые были распространены в международных организаций, таких как ОБСЕ, ООН, Совет Европы и т.д.» , - сказал Маилян.

Глава МИД Арцаха отметил, что достичь мира в одностороннем порядке невозможно, и шаги Азербайджана показывают, что эта страна готовится к войне.

«Если мы примем во внимание темпы и динамику, с которой Азербайджан наращивает свой арсенал, становится ясно, что он покупает оружие не с намерением держать его на складе, а с намерением когда-нибудь его использовать. Мы видели, как он это делал в апреле 2016 года, совсем недавно, 12 июля, на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавуша. В обоих случаях силы обороны Арцаха и Армении отреагировали соответствующим образом. Нет никаких оснований полагать, что Азербайджан не предпримет еще одной такой попытки, когда почувствует себя достаточно сильным, чтобы развязать новую военную авантюру. Мир не может быть достигнут в одностороннем порядке, к нему должны стремиться все стороны конфликта», - сказал он.

Маилян добавил, что в вопросе урегулирования конфликта важно, чтобы Республика Арцах вернулась за стол переговоров в качестве стороны.

«Азербайджан должен раз и навсегда понять, что без возобновления трехсторонних переговоров при непосредственном участии Республики Арцах наивно ожидать ощутимого прогресса в мирном процессе. Напомню, что единственным значительным достижением в мирном процессе на сегодняшний день является подписание бессрочного соглашения о прекращении огня 12 мая 1994 года, когда Арцах участвовал в переговорах. И логично, что если соглашение о прекращении огня было подписано Арцахом (Нагорным Карабахом) как одной из двух основных сторон конфликта, то, следовательно, мирное соглашение также должно быть согласовано и подписано Арцахом. Игнорирование этого факта означало бы сознательное отрицание мира», - сказал Масис Маилян.

Коснувшись заявления Турции, члена Минской группы ОБСЕ, которая поддерживает боевые действия Азербайджана, Маилян сказал, что такой шаг предосудителен и делает бессмысленным ее членство в Минской группе ОБСЕ.