В Аскеране за 5 лет планируется построить 500 квартир

Квартиры трех новых многоквартирных домов, строящихся в городе Аскеран в Арцахе, будут сданы в эксплуатацию в конце этого года. Как сообщает Арменпресс, президент Арцаха Араик Арутюнян разместил на своей странице в Facebook видеозапись строительных работ.

В Аскеране строятся три новых многоквартирных дома. Строительство началось в августе 2019 года. Количество строящихся квартир - 38, срок эксплуатации - декабрь 2020 года. В областном центре за 5 лет планируется построить 500 квартир.

«Жилищное строительство - одна из ключевых сфер нашей развивающейся страны. Программа получила широкое распространение в столице, областных центрах и сельских общинах. Для ее поощрения используются разные инструменты государственной поддержки, она будет постоянной», - сказал Арутюнян.