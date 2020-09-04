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Вице-спикер встретился с собравшимися у здания парламента гражданами

Вице-спикер встретился с собравшимися у здания парламента гражданами

Вице-спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян встретился с гражданами, собравшимися перед зданием парламента, требующими выезда в Российскую Федерацию, и ответил на их вопросы. Как сообщает Арменпресс, Симонян отметил, что ведутся переговоры по вопросу выезда в Россию, запрет действует с российской стороны.

«Россия говорит, что у нее проблема - эпидемия. Даже если она примет граждан Армении, то как может сказать другим, что не принимает их? Сейчас ведем переговоры, пытаемся возобновить полеты», - сказал Симонян.

Коснувшись вопроса въезда в Грузию, Симонян отметил, что соседняя страна откроет страну для других туристов только после общегосударственных выборов в Грузии.

«31 октября в Грузии проходят общегосударственные выборы. Пока выборы не пройдут, они не откроют страну», - сказал вице-спикер НС.


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