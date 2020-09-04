Армения и Россия укрепляют связи в сферах оцифровки, кибербезопасности и связи

Первый заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Гор Меликян 2 сентября в Ереване встретился с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся оцифровки, кибербезопасности, телекоммуникаций и связи в рамках армяно-российского сотрудничества.

Стороны выразили готовность к углублению дальнейшего сотрудничества по всем указанным направлениям. Также обменялись мнениями о возможном взаимодействии в рамках ЕАЭС в многостороннем и двустороннем форматах.

Достигнута договоренность о расширении связей между двумя ведомствами и представителями соответствующих сфер двух стран посредством обмена делегациями, регулярных встреч, совместного участия в форумах и мероприятиях.

В конце встречи представители министерств достигли ряда договоренностей, которые в ближайшее время будут обсуждены и в рабочем порядке.

С армянской стороны во встрече приняли участие заместитель министра высокотехнологичной промышленности Степан Цатурян, председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян, директор ЗАО “Телевизионная и радиовещательная сеть Армении” Мушег Милитонян.