 Фестиваль “Ереванские перспективы” начнется в Берде: выступит Филармонический оркестр

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения после июльского обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе решило обогатить культурную жизнь Тавушской области.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра НОКС Ара Хзмалян, представив подробности о XXI Международном музыкальном фестивале “Ереванские перспективы”, старт которому будет дан в дендропарке “Сораннер” приграничного города Берд Тавушской области. Международный музыкальный фестиваль “Ереванские перспективы” и выступление Национального филармонического оркестра Армении пройдут под девизом “Тыл –культура”.

“В рамках этой программы уже несколько групп выступили в приграничных общинах Тавуша, и воодушевление просто неописуемо. Однако то, что произойдет 7 сентября, без преувеличения считаю историческим событием, поскольку никогда не было подобного, чтобы такой весомый, авторитетный, имеющий колоссальную историю фестиваль, как Международный музыкальный фестиваль “Ереванские перспективы”, начинался бы в Тавуше, в приграничном городе Берд. Никогда не было такого, чтобы один из наших самых престижных коллективов - Филармонический оркестр выступал бы в приграничной общине”, - подчеркнул Хзмалян.

Заместитель министра НОКС уверен, что эти двух весомых проекта на границе, а также содействие Министерства этим проектам, не может не поменять будни Тавуша, и не может не изменить отношение общественности к культуре.

Фестиваль, в рамках которого в Армению прибывают всемирно известные солисты, оркестры и музыканты, проводится под патронажем премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и при содействии Министерства науки, образования, культуры и спорта Республики Армения.