Благоустроены дороги, ведущие в Айрк, Верин Шоржу и Неркин Шоржу

Между общинами Айрк, Неркин Шоржа и Верин Шоржа общины Варденис Гегаркуникской области на средства компании “ГеоПроМайнинг Голд были проложены и благоустроены дороги, ведущие в села Айрк, Неркин Шоржа и Верин Шоржа ”.

Как сообщил «Арменпресс» глава общины Варденис Арам Мелконян, протяженность межобщинной дороги от города Варденис до Верин Шоржа - около 16 км. Дорога не ремонтировалась в течение последних 5 - 6 десятилетий, и сейчас ее эксплуатация практически была невозможна. Выравнивание земли и благоустройство помогло более тысячи хозяйствам Вардениса для более безопасной транспортировки кормов и зерновых культур.

“Эта дорога имеет жизненно важное значение для экономики нашей общины, поскольку она обслуживает большую часть животноводческих и земледельческих хозяйств. Ее эксплуатация изо дня в день становилась все невозможней. Благодаря доброй воле и поддержке компании “ГеоПроМайнинг Голд” сейчас у нас благоустроенная дорога. На средства и технику, предоставленные той же организацией, мы сейчас осуществляем работы по уборке мусора и земляного покрытия мусорной свалки города Варденис”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян