Время в Ереване: 11:07:36,   4 Сентябрь

Степан Степанян получил депутатский мандат

Степан Степанян получил депутатский мандат

Степан Степанян, дав присягу,  принял депутатский мандат, сменив в парламенте Мане Тандилян, которая досрочно прекратила свои полномочия. Как передает «Арменпресс», Степанян получил мандат на внеочередном заседании НС 4 сентября.

“ЦИК представил протокол № 5 о предоставлении мандата депутата избранной и досрочно прекратившей полномочия Мане Тандилян следующему кандидату, согласно которому мандат предоставляется кандидату от партии “Просвещенная Армения” Степану Степаняну, получившему наибольшее количество голосов в 4-м территориальном избирательном списке партии “Просвещенная Армения”, - заявил председатель НС Арарат Мирзоян.

Степан Степанян НС принял депутатский мандат.

Еще в августе депутат парламентской фракции “Просвещенная Армения” Мане Тандилян сообщила, что из-за проблем со здоровьем она отказывается от депутатских полномочий.

Анна Григорян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации