В чемпионате по баскетболу участие примет и новая команда “Vahakni City”

В составе команд регулярного чемпионата Армении по баскетболу новая команда.

Как передает «Арменпресс», в сезоне 2020/2021 Лиги “А” участие примет команда “Vahakni City”, основанная компанией “Hovnanian International”.

“Мы взволнованы и горды тем, что присоединимся к Лиге “А” и станем частью формирования баскетбольной культуры Армении. Мы планируем собрать очень конкурентоспособную команду”, - сказал в своем выступлении генеральный секретарь команды “Vahakni City” Брюс Мацкин.

Напомним, что из-за эпидемии COVID-19 не был завершен сезон регулярного чемпионата Армении по баскетболу 2019/2020. Федерация пока не приняла окончательного решения, будет ли в стране чемпион прошлого сезона.

Подготовила Варвара Айрапетян