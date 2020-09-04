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Уровень воды озера Севан по сравнению со 2 сентября прошлого года остается выше на 5 см

Уровень воды озера Севан по сравнению со 2 сентября прошлого года остается выше на 5 см

Уровень озера Севан по сравнению с 3 сентября прошлого года повысился на 5 см.

Как сообщили «Арменпресс» в службе “Армгидромет” МЧС Республики Армения, 2 сентября 2020 года уровень воды в озере Севан был на отметке 1 900 метров 68 сантиметров над уровнем моря,  в тот же день прошлого года он был на отметке 1 900 метров 63 сантиметра. Согласно тому же источнику, в июне - августе 2020 года из озера Севан в оросительных целях был сделан водозабор 138 млн 572 000 кубометров воды. В течение этого года по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро было доставлено 166 млн 444 000 кубометров воды.

Хосров Хлгатян


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